FC Den Bosch presenteert Pool Tomasz Kaczmarek als nieuwe trainer

Tomasz Kaczmarek heeft maandag zijn handtekening gezet onder een contract dat hem de rest van dit seizoen én de komende twee seizoenen aan FC Den Bosch verbindt. De 38-jarige Pool is in Stadion De Vliert als hoofdtrainer de opvolger van Jack de Gier, die vorige maand vertrok.

Kaczmarek leidt maandagmiddag voor het eerst de training bij FC Den Bosch, die volledig achter gesloten deuren plaatsvindt. Op die manier wil de club spelers en trainer in alle rust met elkaar kennis laten maken zonder aanwezigheid van pers of publiek, aldus FC Den Bosch. Komende woensdag is er wel een kennismakingsbijeenkomst waarvoor media en een aantal supporters en sponsors uitgenodigd worden.

Kaczmarek was tot vorig najaar trainer bij het Poolse Lechia Gdansk. Brabants Dagblad meldde op 19 maart al dat hij in onderhandeling was met FC Den Bosch.

Voor zijn periode bij Gdansk werkte Kaczmarek onder meer bij het Duitse Bonner SC, het nationale elftal van Egypte, het Noorse Stabæk IF, de Duitse clubs Viktoria Köln, Stuttgarter Kickers en Fortuna Köln en het Poolse Pogoń Szczecin.

Roerige periode

Kaczmarek stapt bij FC Den Bosch in tijdens een roerige periode. De club staat voorlaatste in de Keuken Kampioen Divisie en leed vorige maand een recordnederlaag van 13-0 bij PEC Zwolle. Drie dagen daarna werd er afscheid genomen van Jack de Gier als hoofdtrainer. De afgelopen maand fungeerde assistent-coach William van Overbeek als interim-trainer. In die periode won FC Den Bosch een competitieduel en verloor het er vier.

Technisch manager Yousuf Sajjad van FC Den Bosch reageert op de website van de club op de aanstelling van de nieuwe hoofdcoach: ,,Tomasz heeft laten zien succesvol te kunnen werken bij teams op verschillende niveaus, als assistent- en als hoofdtrainer. Hij heeft gewerkt in verschillende landen en heeft ervaring in het managen van grote persoonlijkheden, maar ook in het bijdragen aan de ontwikkeling van jeugdspelers richting het eerste elftal. Een van de criteria in de zoektocht naar een nieuwe hoofdtrainer was dat diegene het project begrijpt, weet wat er moet gebeuren en welke fases we gaan doorlopen. In eerste instantie om stabiel te worden, te bouwen en door te groeien. Tomasz voldoet aan onze eisen. We kijken er naar uit om samen te starten.”