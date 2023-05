FC Dordrecht - TOP Oss moet volledig klimaatneutraal zijn: in de rust een vegan frikandel op het menu

FC Dordrecht - TOP Oss staat vrijdagavond in het teken van duurzaamheid. De thuisclub streeft ernaar de wedstrijd te organiseren zonder enige vorm van uitstoot. Het is een veelomvattend project geweest dat voor veel veranderingen rondom het Matchoholic Stadion heeft gezorgd.

Het moet de eerste klimaatneutrale voetbalwedstrijd ooit worden. Bij FC Dordrecht - TOP Oss streven ze vanavond naar iets unieks. En iets veelomvattends. Want een duel in het profvoetbal, met alle reisbewegingen die daarbij komen kijken, organiseren zonder uitstoot, klinkt schier onmogelijk en duur. Toch gaan ze er bij FC Dordrecht en TOP Oss vanuit dat ze in het Matchoholic Stadion dichtbij komen.

Maar wat is daar allemaal voor nodig, zo’n energieneutrale wedstrijd? Er gaat een lang traject aan vooraf, beginnend bij de nieuwe visie van FC Dordrecht. De club uit de KKD wil waardevoller zijn voor de omgeving en is een tijdje geleden onderdeel geworden van een netwerk in de regio Drechtsteden dat op zoek gaat naar oplossingen voor grote vraagstukken.

Als ik eerlijk ben is het niet honderd procent energieneu­traal, maar het komt er dichtbij Jack van Lieshout, Algemeen directeur TOP Oss

,,Van daaruit is het idee voor deze klimaatneutrale wedstrijd ontstaan”, vertelt Leon Vlemmings. De voormalig hoofdtrainer van Excelsior en Go Ahead Eagles is innovatiemanager in Dordrecht en leidt het project. ,,We moesten oplossingen bedenken voor de mobiliteit, de energie in het stadion, voedsel en verspilling en bewustwording en communicatie.”

Voor wat betreft de mobiliteit is het dus de bedoeling dat niemand gebruik maakt van fossiele brandstoffen in de manier om naar het stadion te komen. En dat is nogal een uitdaging. Eentje waar TOP Oss ook aan onderworpen wordt. ,,Wij hebben een spelersbus die op diesel rijdt”, geeft algemeen directeur Jack van Lieshout aan. ,,Maar onze partner Taxi Van Meurs zorgt er al het hele seizoen voor dat er HVO100 in de bus gaat, een plantaardig alternatief voor diesel. Als ik eerlijk ben is het niet honderd procent energieneutraal, maar het komt er dichtbij. Daarnaast hebben we een elektrische bus gehuurd voor het bestuur en de voorzitter van onze supportersvereniging heeft het opgepakt en initiatief genomen om alle supporters ook met elektrische busjes naar Dordrecht te laten gaan.”

Bij Dordrecht zelf zijn ze ook grotendeels afhankelijk van de welwillendheid van de supporters die naar het stadion komen. Zij kunnen vandaag in ieder geval niet met een auto die rijdt op fossiele brandstof bij het stadion parkeren en worden gevraagd om met een elektrische auto (er is een flinke hoeveelheid laadpalen bij het stadion geïnstalleerd), de fiets of het openbaar vervoer naar het Matchoholic Stadion te komen. ,,Je weet nooit of iedereen helemaal meedoet”, realiseert Vlemmings zich. ,,Als mensen wel met een auto op fossiele brandstof komen en die net buiten het stadion parkeren, kunnen we dat niet controleren. Het moet ook vanuit de mensen zelf komen. We hebben veel enthousiaste reacties gekregen, maar er zijn ook altijd mensen die minder enthousiast zijn.”

Je ziet dat voetbal als volkssport als verbinden­de kracht heeft gewerkt. We hebben veel handen en hersenen bij elkaar gehad en er is nooit een euro van links naar rechts gegaan Leon Vlemmings, Innovatiemanager FC Dordrecht

Daarmee zijn ze er in Dordrecht dus nog niet. ,,We hebben een nieuw energiecontract met een groen certificaat”, vertelt Vlemmings. ,,We kunnen bewijzen dat we alleen maar Nederlandse zon- en windenergie gebruiken. We verkochten onze dranken altijd in ‘single use’ plastic bekers en die vervangen we vanaf nu door duurzame hardcups die herbruikbaar zijn. We verkopen alleen maar vegan voedsel. Er is door de supporters een speciaal broodje vegan frikandel bedacht. De cateraar in de businessclub serveert ook alleen maar vegan eten. De foodtrucks draaien niet op dieselaggregaten, maar op biogen waterstof.”

Het is een veelomvattende operatie geweest, maar het lijkt FC Dordrecht te lukken een nagenoeg klimaatneutrale voetbalwedstrijd te organiseren. De vraag is hoe alles is te betalen. Vlemmings legt uit: ,,De meeste voetbalclubs hebben een negatieve bedrijfsvoering en daardoor simpelweg te weinig mensen om dit soort dingen aan te pakken. Maar als je zo’n thema als dit deel maakt van je bedrijfsvoering, zorgt dat ervoor dat veel partijen met je willen samenwerken. Er zijn meteen bedrijven, ondernemers, onderwijsinstellingen, professoren geweest die wilden meedoen. Je ziet dat voetbal als volkssport als verbindende kracht heeft gewerkt. We hebben veel handen en hersenen bij elkaar gehad en er is nooit een euro van links naar rechts gegaan. Geen partij heeft ooit geld gevraagd voor de dienst of het product dat ze hebben ingebracht.”