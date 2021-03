FC Dordrecht verlaat laatste plaats na zege bij Jong PSV

GA Eag­les-aanvaller Berden vindt voetbalge­luk in Oss na half jaar blessure­leed: ‘Heb het best zwaar gehad‘

7 maart De siddering gaat door het lichaam, kippenvel staat op de armen. Met een gelukzalige glimlach stapt Martijn Berden vrijdagavond het veld op in het Osse Kuipje. Voor het eerst dit seizoen in een officieel duel, zeven maanden na dat gewraakte moment in de Twentse Grolsch Veste keert de 23-jarige aanvaller van Go Ahead Eagles terug op het veld. Een invalbeurt van iets meer dan tien minuten maakt van Berden - voor even - de gelukkigste man op aarde.