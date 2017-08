FC Eindhoven pakt punt in Emmen

FC Eindhoven heeft na twee competitiewedstrijden nog niet gewonnen, maar ook niet verloren. Na de 2-2 tegen Telstar vorige week werd het vrijdagavond in en tegen Emmen 1-1.



FC Eindhoven begon schuchter en verdedigend aan de wedstrijd, maar kreeg stukje bij beetje steeds meer grip. Nadat de Emmense furie geluwd was, kreeg de ploeg van Wilfred van Leeuwen plots een paar goede kansen. Jellert van Landschoot bleef alleen voor keeper Telgenkamp niet koel en mikte op de doelman, Mart Lieder kopte uit een corner van Branco van den Boom nipt over.



De 0-1 hing in de lucht en viel ook. AA Gent-huurling Elton Kabangu, vorige week goed voor de twee treffers tegen Telstar (2-2), tekende nu voor een fraaie assist door de bal in de 37ste minuut vanaf de linkervleugel panklaar te leggen voor de instormende Lieder: 0-1.Na de rust ontketende de thuisploeg direct een aanvalsgolfje, dat al snel in de gelijkmaker resulteerde. Na een corner bleef de bal in de doelmond hangen; Erik Bakker was er snel bij: 1-1.Beide ploegen kregen vervolgens nog een grote kans om de winst te pakken. Eerst kopte Mart Lieder na een perfecte voorzet van Kabangu behoorlijk in, maar doelman Telgenkamp kon nog net een paar vingers tegen de bal krijgen.



Kort voor tijd was Eindhoven-verdediger Hervé Matthys de bal even kwijt; Cas Peters kon alleen op Ruud Swinkels af. De keeper bleef rustig en stopte de inzet met zijn been.