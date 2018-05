FC Emmen: de trots van Drenthe

Analyse Maarten Wijffels Deze zaken vielen op bij Oranje Onder 17

7:17 Voor het eerst sinds 2012 is een Nederlandse juniorenploeg weer Europees kampioen geworden. Oranje onder 17 versloeg met Duitsland, Spanje, Engeland en Italië vier toplanden op het EK in Engeland, waar het zondagavond de Europese titel veroverde. AD Sportwereld signaleert vier zaken die opvielen in deze EK-campagne.