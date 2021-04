FC Emmen gaat door met winnen en staat nog maar punt achter VVV en Willem II

FC Emmen blijft maar winnen in de eredivisie. De voorheen gedoodverfde degradatiekandidaat won voor de tweede achtereenvolgende keer en is nu al zeven wedstrijden ongeslagen. Dat is goed nieuws voor de Drentenaren in de spannende degradatiestrijd, waarin Emmen duidelijk het beste in vorm is.

De achterstand op VVV-Venlo (morgen thuis tegen PSV) en Willem II, dat eerder op de avond met 4-0 verloor bij Heracles, is nog maar een punt. FC Emmen stond na 22 wedstrijden op slechts zes punten, maar na speelronde 29 staat de teller inmiddels op 21 punten. VVV-Venlo en Willem II staan op 22 punten.



Het werd vanavond in Sittard nog ongekend spannend op het eind toen Fortuna Sittard in de slotfase op gelijke hoogte kwam, maar Emmen via een strafschop alsnog de kans kreeg om te winnen. Glenn Bijl benutte de mogelijkheid in de 88ste minuut. Diep in blessuretijd tekende Paul Gladon nog voor de 1-3, nadat hij eerder in de wedstrijd nog twee goals afgekeurd zag worden. Gladon had daarmee eindelijk zijn eerste goal voor Emmen te pakken. Het leidde tot vrolijke taferelen na het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Joey Kooij, die er een warrige tweede helft van maakte.

Juist voor FC Emmen was de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een uitgelezen mogelijkheid om een vervolg te geven aan wat de laatste weken een herrijzenis is gaan heten. Emmen leek vrijwel het gehele seizoen de gedoodverfde degradatiekandidaat nummer een maar won recent de ene na de andere wedstrijd. Tijdens het duel tegen Fortuna werd ook nog bekend dat concurrent Willem II een 4-0 nederlaag had geleden tegen Heracles, terwijl de Limburgse opponent van zaterdagavond nagenoeg niks meer heeft om voor te spelen.



Dat laatste was te zien in Sittard waar de thuisploeg matig voor de dag kwam en nooit echt liet zien waarom het zo gestaag was opgeklommen naar de middenmoot.

De Leeuw niet aanwezig in Sittard

FC Emmen miste echter de inbreng van clubtopscorer Michael de Leeuw. De spits was afwezig vanwege ziekte. Hij scoorde drie keer in de laatste zes wedstrijden en is bezig aan een geslaagde afscheidstournee bij de club. Zijn vervanger Paul Gladon die nog niet scoorde dit seizoen miste in de eerste helft een grote kans en zag in de tweede helft een doelpunt worden afgekeurd. Hij kreeg zijn treffer pas in de blessuretijd.

Emmen werd vroeg in de tweede helft in de wedstrijd geholpen door een strafschop die Fortuna-verdediger Roel Janssen een directe rode kaart opleverde. Sergio Peña benutte de penalty. Met een man meer probeerde Emmen er alles aan om zichzelf in veilige haven te schieten maar een tweede treffer zat er, ondanks een duidelijk overwicht lange tijd niet in. De schrik sloeg de Emmenaren om het hart toen invaller Dimitris Emmanouilidis nog gelijkmaakte maar het kwam uiteindelijk goed.

De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft in het vervolg van de competitie niet het makkelijkste programma met bijvoorbeeld nog een uitwedstrijd tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena maar zal vooruit uitkijken naar de laatste wedstrijd van het seizoen tegen directe concurrent VVV dat al weken in een bedenkelijke vorm verkeert. Ook die tegenstander is Emmen nu op een punt genaderd terwijl de Limburgers morgen aantreden tegen PSV.

FC Emmen player Glenn Bijl (L), Fortuna Sittard player Dario van den Buijs (R) during the match Fortuna Sittard - Emmen