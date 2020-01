FC Emmen kent mooie start tweede seizoenshelft met thuiszege op Heracles

De thuisploeg was sterker dan Heracles en kreeg de betere kansen. Michael de Leeuw en mede-aanvaller Kolar misten in de beginfase (mede door knap werk van Heracles-doelman Janis Blaswich) al kansen voor FC Emmen, terwijl de bezoekers hier weinig tegenover konden zetten. In de slotseconden van de eerste helft was de verdiende voorsprong voor FC Emmen dan ook een feit: Kolar rondde koel af na een assist van Lorenzo Burnet. Vlak daarvoor werd een doelpunt van Heracles-aanvaller Mauro Júnior afgekeurd nadat de arbitrage zag dat in de aanval voorafgaand aan de treffer hands was gemaakt door Joey Konings.



Het spektakel bleef na rust uit. In de slotfase werd Heracles opnieuw een treffer ontnomen na het bestuderen van de beelden. Eredivisie-topscorer Cyriel Dessers (twaalf doelpunten) leek Heracles een punt te bezorgen, maar hij bleek in buitenspelpositie te staan, waardoor opnieuw een Heracles-treffer werd afgekeurd en de drie punten naar thuisploeg FC Emmen gingen.