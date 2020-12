FC Emmen knikkert FC Groningen uit de beker na gigantische ketser Padt

FC Groningen (dat de afgelopen drie duels in de eredivisie geen steek liet vallen en daarin bovendien maar één doelpunt tegen kreeg) is uitgeschakeld in het toernooi om de TOTO KNVB-beker. FC Emmen won dankzij een comeback met 2-1, Anco Jansen was na een enorme flater van keeper Sergio Padt de matchwinner.

Een blunder van Sergio Padt besliste het duel op De Oude Meerdijk. Hij aarzelde in de 67ste minuut te lang in de opbouw, waardoor hij onder druk de bal inleverde bij Anco Jansen. De invaller profiteerde van deze misser en schoof de bal in het lege doel. Padt stond afgelopen zomer nog in de belangstelling van FC Emmen, maar tot een transfer kwam het niet.

Enkele minuten voor deze treffer bracht middenvelder Glenn Bijl de stand in evenwicht. Op aangeven van verdediger Keziah Veendorp, net als Bijl afkomstig uit de jeugdopleiding van de opponent, rondde de middenvelder beheerst af: 1-1.

Jeugdspelers

In de eerste helft leek er nog weinig aan de hand voor FC Groningen. Met Arjen Robben op de tribune meldde het elftal van trainer Danny Buijs zich een aantal keer gevaarlijk in het vijandelijke strafschopgebied. In de 27ste minuut werd het daarvoor ook beloond: Ramon Lundqvist had de bal voor het intikken nadat spits Jørgen Strand Larsen even daarvoor doelman Telgenkamp op zijn weg vond.

FC Groningen creëerde nadat het op achterstand kwam nagenoeg niets meer, op een kopbal van Wessel Dammers na. Door blessures en een schorsing kon Buijs in de slotfase alleen nog maar jeugdspelers brengen. De talenten konden uitschakeling in de beker niet voorkomen.

Het betekende de tweede nederlaag voor FC Groningen in de afgelopen tien wedstrijden. FC Emmen won pas twee keer dit seizoen. De eerste zege boekte de ploeg van Veendammer Dick Lukkien ook in het bekertoernooi: in oktober werd Eindhoven verslagen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.