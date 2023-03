FC Emmen maakt seizoen af met coach Dick Lukkien: ‘Voor mij verandert er niks’

Lukkien vertrekt komende zomer van FC Emmen naar FC Groningen. Hoewel beide clubs met elkaar in een hevige degradatiestrijd verkeren, blijkt er voldoende draagvlak om het seizoen met Lukkien als coach af te maken, zo vertelt technisch manager Mike Willems. ,,Na het aangekondigde vertrek van Dick hebben we de tijd genomen om één en ander op een rijtje te zetten. We hebben veelvuldig met Dick zelf gesproken en ook met de spelersgroep en diverse betrokkenen binnen en buiten de club. Na deze gesprekken hebben wij geconstateerd dat er in alle geledingen voldoende draagvlak is om met Dick het seizoen af te maken.”

Lukkien zelf is blij met de uitkomst en is vastberaden om FC Emmen in de eredivisie te houden: ,,Voor mij verandert er niks. Ik geef sinds ik hier ben begonnen als trainer alles wat ik heb en dat blijf ik ook de komende maanden doen. Ik wil het seizoen goed afsluiten en samen met mijn staf, alle andere collega’s en alle supporters gaan we ons daar honderd procent voor inzetten.”

FC Emmen staat momenteel zestiende met vier punten meer dan FC Groningen en vijf punten meer dan SC Cambuur. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks naar de Keuken Kampioen Divisie, de nummer zestien moet nacompetitie spelen.

Vertrek Dennis van der Ree

FC Groningen maakte donderdag bekend voor komend seizoen twee nieuwe assistenten naast Lukkien aan te stellen. De club neemt afscheid van Alfons Arts en Gert Peter de Gunst. De 57-jarige Arts is met FC Groningen in gesprek over een andere functie binnen de organisatie. Het contract van De Gunst loopt na dit seizoen af en wordt niet verlengd. Hij werd in januari assistent nadat Dennis van der Ree na het ontslag van coach Frank Wormuth was gepromoveerd tot hoofdtrainer. Van der Ree vertrekt na dit seizoen bij FC Groningen.

