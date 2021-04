FC Emmen neemt met zege op RKC afstand van hekkensluiter ADO

Het leek in de eerste helft alsof niet FC Emmen, maar RKC op een directe degradatieplaats staat. Waar de thuisploeg mooi en verzorgd voetbal liet zien, ging bij de bezoekers alles fout. RKC kende een dramatische start: na drie goede kansen voor Emmen was de vierde na tien minuten wel raak. Nick Bakker schoof de bal helemaal vrijstaand voorbij Kostas Lamprou nadat Paul Quasten hem uit het oog verloor.

Een fout van Melle Meulensteen leidde niet veel later de 2-0 in. De centrale verdediger speelde de bal te ver voor zich uit, waardoor Luka Adzic kon worden weggestuurd. Hij faalde niet toen hij oog in oog met Lamprou kwam te staan. Een overtreding van Vurnon Anita zorgde er na een half uur spelen voor dat Sergio Pena vanaf elf meter mocht aanleggen. Lamprou bracht redding, maar de rebound ging er alsnog in: 3-0.

RKC was lamgeslagen, niet in staat om ook maar iets af te dwingen. En Emmen vond het na rust wel prima, waardoor de tweede helft ontzettend saai werd om naar te kijken. Grote kansen waren er aan beide kanten niet meer, waardoor de wedstrijd langzaam richting het einde kabbelde. Een eretreffer van Cyril Ngonge in de slotseconden was er alleen een voor de statistieken.

Een enorme domper voor RKC, dat bij winst een grote stap richting handhaving zou hebben gezet. Dat Willem II en VVV zaterdagavond eveneens verloren, was wel een geluk. Het verschil met die twee ploegen blijft vier punten. Voor FC Emmen was het de derde overwinning van het seizoen. Op 20 februari werd PEC Zwolle (3-2) verslagen en een week later FC Utrecht (0-1). Sindsdien speelde de ploeg van trainer Dick Lukkien drie keer gelijk, telkens 1-1.

Volledig scherm © ANP

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.