FC Emmen ontneemt Fortuna Sittard na rust alsnog eerste zege

Lisandro Semedo scoort nagenoeg nooit. Maar als hij dat doet, doet hij dat meestal tegen FC Emmen. Feilloos maakte de aanvaller die ongeschreven regel ook vanavond weer waar in Drenthe. De 0-2, waarmee Semedo de voorsprong verdubbelde namens de ploeg van Kevin Hofland, betekende zijn vierde doelpunt ooit namens de Limburgse club. En drie ervan maakte hij tegen FC Emmen.



Semedo ontpopte zich in Drenthe toch al tot een van de hoofdrolspelers in het duel der staartploegen. Niet alleen dankzij zijn treffer, waarbij de onrustige FC Emmen-keeper Dennis Telgenkamp de fout in ging. Ook bij de 0-1 van de Duitse spits Sebastian Polter was Semedo betrokken, ditmaal als aangever.