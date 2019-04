FC Emmen pakt tegen zwak FC Utrecht belangrijke punten in strijd tegen degradatie

Door Tim Reedijk



De nummers zestien en zeventien, De Graafschap en Excelsior, krijgen dit weekend nog wel de kans om weer op drie punten van FC Emmen (nu zes punten voor) te komen. ‘De Superboeren’ spelen vanavond uit bij VVV; Excelsior ontvangt morgen Willem II. Extra pikant is het duel van aanstaande dinsdag tussen De Graafschap en FC Emmen, waar beide ploegen zich een goede dienst kunnen bewijzen in de strijd om het ontlopen van de play-offs.



FC Utrecht bleek vandaag een gewillig slachtoffer. Dick Advocaat had ervoor gekozen om Urby Emanuelson op het middenveld te laten starten, Sander van de Streek door te schuiven naar de voorhoede en Gyrano Kerk dus te passeren. Maar FC Utrecht kwam in de eerste helft niet verder dan één vrij simpele vrije trap van Emanuelson. Niet dat FC Emmen groots speelde, wél was de ploeg van Dick Lukkien scherp voor de goal. Na een halfuur maakte Michael de Leeuw met zijn hoofd uit een hoekschop de 1-0; tien minuten later probeerde Keziah Veendorp het eens van afstand: 2-0. Hij verzorgde ook al de assist op de 1-0.



Na rust wilde Advocaat het tij keren door Kerk en Leon Guwara te brengen voor Emanuelson en Nicolas Gavory. FC Utrecht kwam er voetballend meer aan te pas, maar een grote kanteling van het duel hing geen moment in de lucht. Kjell Scherpen, binnenkort Ajacied, onderscheidde zich onder meer met een dubbele redding op inzetten van Kerk en een redding op een kopbal van invaller Cyriel Dessers. Aan de andere kant kreeg Emmen in de slotfase ook voldoende kansen op een afgetekende 3-0, maar feit is dat de club voor de tweede keer dit seizoen een zege op FC Utrecht boekt na de voor Utrecht pijnlijke 1-2 in Galgenwaard. Zes punten die wel eens heel belangrijk kunnen zijn in de strijd om lijfsbehoud.