FC Emmen rekent op snelle terugkeer aanvoerder Jansen

Ten Hag: Ziyech kan spelen, anders neem ik hem niet mee

19:40 Erik ten Hag verwacht dat de licht-geblesseerden Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech morgenavond gewoon beschikbaar zijn voor de eerste play-offwedstrijd tegen APOEL Nicosia. Ajax strijdt tegen de Cyprioten voor een plek in de groepsfase van de Champions League. ,,Ze zijn in staat te spelen anders had ik ze niet meegenomen.”