FC Emmen richting middenmoot na eerste thuiszege

Het gepromoveerde Emmen had wel al twee uitwedstrijden gewonnen, maar in het eigen stadion De Oude Meerdijk wilde het steeds maar niet lukken.



Voor rust wisten beide clubs weinig kansen te creëren, maar in de tweede helft trok Emmen het initiatief naar zich toe. Cavlan beloonde de thuisploeg in de 58e minuut voor de aanvallende intenties. De linksback frommelde de bal uit een hoekschop langs doelman Benjamin van Leer, die vlak daarvoor met een knappe redding Anco Jansen nog van scoren af had gehouden. NAC probeerde wel terug te komen, maar de beste kansen bleven voor Emmen. In de slotfase besliste spits Arias op aangeven van Cavlan de wedstrijd met de 2-0.



Dankzij de winst op NAC klimt Emmen van de zestiende naar de twaalfde plaats op de ranglijst, met dertien punten uit twaalf duels. De ploeg uit Breda blijft met acht punten op de zeventiende plek staan. NAC heeft onder leiding van trainer Mitchell van der Gaag pas twee keer gewonnen.