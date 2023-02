FC Emmen tegen Go Ahead Eagles met speciaal roze tenue in actie tegen zaadbalkanker

Sparta overtreft nu al puntento­taal van vorig seizoen na krappe zege op Go Ahead Eagles

Met een zege op Go Ahead Eagles (2-1) heeft Sparta haar ongeslagen reeks in de eredivisie verlengd tot tien wedstrijden. Tobias Lauritsen, die in Deventer ook al het duel besliste eerder dit seizoen (0-1), werd opnieuw matchwinner.