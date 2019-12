FC Emmen troeft Sparta op alle fronten af

FC Emmen heeft vanmiddag uitstekende zaken gedaan in de strijd om handhaving in de eredivisie. Een onthutsend zwak Sparta werd met 2-0 verslagen. Daarmee verkleint de ploeg uit Drenthe het gat met de Rotterdammers tot twee punten.

Door Dennis van Bergen



Niet iedere toeschouwer bleek bevattelijk voor de ijzige wind en miezer die door stadion de Oude Meerdijk trok, zondagmiddag vroeg, kort na FC Emmen – Sparta. Triomfantelijk zwaaide een fan in het vak met Drentse harde kern-supporters met de trui waarvan hij zich zojuist ontdaan had. Dankzij de 2-0 overwinning op de Spangenaren heeft zijn club hele belangrijke stappen gezet in de strijd om handhaving in de eredivisie. En dat, vond hij, mocht gevierd worden.

Het moet een even mooie als merkwaardige middag voor hem zijn geweest. Natuurlijk, FC Emmen was tot vandaag al vijf thuisduels ongeslagen. Maar zo makkelijk winnen van een ploeg die op papier toch wel wat meer kwaliteit heeft? Hij zal er vooraf weinig rekening mee hebben gehouden. Vandaar zijn blijdschap na afloop waarschijnlijk.

Volledig scherm © BSR Agency

Strafschoppen

Met dank aan Sparta. De ploeg van Henk Fraser maakte zich in Drenthe volstrekt belachelijk. Een aardige openingsfase daargelaten, waarin Mohamed Rayhi en Halil Dervisoglu nog dichtbij waren, werden de Rotterdammers op alle facetten afgetroefd. De vroege 2-0 voorsprong was alleszeggend. En even zo vaak was het een penalty waaruit de Emmenaren scoorden. Eerst was het Sergio Pena die een overtreding van Sparta-verdediger Jurgen Mattheij afstrafte vanaf elf meter, waarna Michael de Leeuw even later de 2-0 maakte vanaf de stip. Ditmaal na hands van aanvaller Ragnar Ache.

In de tweede helft bleef FC Emmen, dat via Pena al vroeg dichtbij een derde treffer was, soeverein. Onder anderen De Leeuw was dreigend voor het Sparta-doel. De Rotterdammers konden er helemaal niets tegenover zetten. Treffender kon het duel niet worden samengevat. Waar de ploeg uit Drenthe de weg naar boven heeft ingezet, zit die uit Spangen in de lift naar beneden.

