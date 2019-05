FC Emmen verlengt verblijf in eredivisie na zege in Tilburg

Een week na de verloren bekerfinale tegen Ajax (4-0) verspeelde Willem II voor eigen publiek een voorsprong van 2-0. Alexander Isak stelde Vangelis Pavlidis in de 35e minuut in staat om de 1-0 in te tikken. De Zweedse spits, in de winter gehuurd van Borussia Dortmund, schoot even later met wat geluk zijn dertiende treffer in de eredivisie binnen. Omdat het schot van Isak onderweg van richting werd veranderd, was keeper Kjell Scherpen kansloos.



Emmen toonde echter veerkracht en kwam nog voor rust terug in de wedstrijd via Luciano Slagveer. In de laatste 20 minuten van de tweede helft trok de debutant in de eredivisie zelfs de winst naar zich toe, dankzij doelpunten van Hilal Ben Moussa en De Leeuw.