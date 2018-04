FC Groningen - Ajax

Advocaat: Vraag me af of spelers wel luisteren

31 maart Sparta-trainer Dick Advocaat was boos na afloop van de met 2-0 verloren wedstrijd van de Rotterdamse club tegen PEC Zwolle. ,,Als je zó aan een wedstrijd begint, als je binnen twee minuten al op achterstand komt, dan vraag ik me af of de spelers wel luisteren.”