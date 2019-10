FC Groningen-back Absalem krijgt uitnodiging van Marokkaans elftal

Door Sander de Vries

Enigszins verrast was Absalem wel, bekent de verdediger van FC Groningen, toen hij onlangs telefoon kreeg van de Marokkaanse voetbalbond. ,,Het bleek dat ze interesse in mij hadden”, zegt Absalem, die vrijdag op het vliegtuig stapte naar Marokko. ,,Het kwam als een verrassing, maar heel mooi is het natuurlijk wel.”

Absalem werd rondgeleid in het spelershotel van de Marokkaanse ploeg, waar hij kennismaakte met de selectie en technische staf. ,,Een scout vertelde me dat ze me al langer volgden. Daarnaast heeft de trainerswissel ongetwijfeld een rol gespeeld.”

Met Vahid Halilhodzic heeft Marokko sinds augustus een nieuwe bondscoach. ,,Halilhodzic zei dat hij veel potentie in me ziet. Hij ziet het in me zitten. Daar ben ik hem heel dankbaar voor.”

Absalem, die werd opgeleid door Feyenoord, speelt sinds 2016 bij FC Groningen. Hij begon dit seizoen als basisspeler in de ploeg van trainer Danny Buijs, maar raakte onlangs zijn plek kwijt aan Bart van Hintum.