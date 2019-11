FC Groningen boekt dankzij Sierhuis eenvoudige zege op slap Willem II

Door Max van der Put FC Groningen zette Willem II direct onder druk en de thuisploeg kreeg in de openingsfase ook een paar grote kansen. Joel Asoro gleed de bal maar net naast het doel, Ahmed El Messaoudi liet een grote kopkans onbenut en opnieuw Asoro kon vrij voor Timon Wellenreuther geen gaatje vinden; de doelman bracht redding, zoals hij dat even later ook deed bij een geplaatste kopbal van Kaj Sierhuis.

En dan plots, uit het niets, was daar in de 27ste minuut plots een enorme kans voor Willem II. Pavlidis kreeg de bal cadeau en kon alleen op keeper Sergio Padt af. De hoek was lastig, de Griek mikte naast het Groningse doel.

Poeier

In de rust maakte Adrie Koster gebruik van zijn eerste wisselmogelijkheid. Ché Nunnely bleef achter in de kleedkamer, Jhonny Quinonez kwam voor hem in het veld. Willem II kreeg in de tweede helft direct een corner, maar een minuut later was het aan de andere kant raak. Kaj Sierhuis kreeg alle ruimte om in het strafschopgebied uit te halen en poeierde de bal in de korte hoek langs Wellenreuther: 2-0.