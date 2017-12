FC Groningen boekt eerste succes buitenshuis

FC Groningen-trainer Ernest Faber hoeft de komende tijd geen vragen meer te beantwoorden over zijn positie. Met een 0-3 zege op ADO Den Haag, dat op eigen veld open huis hield, is de crisis in het hoge noorden voorlopig weer even bezworen.

Door Wietse Dijkstra



FC Groningen zette ADO na een uitstekende reeks terug op aarde en pakte de eerste punten buitenshuis. Het grote aantal mutaties brak de ploeg van trainer Fons Groenendijk, die ook Melvyn Lorenzen vroegtijdig zag uitvallen, vanavond op. Vooral de afwezigheid van Lex Immers bleek lastig op te vangen.



Fons Groenendijk kon tegen FC Groningen niet beschikken over Tom Beugelsdijk (geblesseerd), Lex Immers en Tyronne Ebuehi (beide geschorst), terwijl hij gelegenheidsspits Erik Falkenburg passeerde ten faveure van Bjørn Johnsen. Falkenburg was ook een optie als vervanger voor Immers, maar op het middenveld kreeg Donny Gorter uiteindelijk de voorkeur.



Zuur was het dan ook dat uitgerekend Gorter in de blessuretijd van de eerste helft na een passje van Jesper Drost de mist in ging, waardoor Ritsu Doan eenvoudig kon scoren. Op basis van de kansen was dat overigens niet eens onverdiend. ADO nam weliswaar het meeste initiatief, maar zette de deur ook een aantal keren wagenwijd open.