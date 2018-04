FC Groningen dendert over Excelsior heen

Tim Niemantsverdriet



Er was een enorme ketser van Ögmundur Kristinsson voor nodig - de Excelsior-doelman die naar het WK wenst te gaan - maar Yoëll van Nieff (24) leek dat niet te deren. Sinds 2004 loopt de middenvelder rond bij FC Groningen, enkele huurperiodes daargelaten, en vanmiddag speelde hij zijn laatste thuiswedstrijd in het Noordlease stadion.



Niet Ritsu Doan werd daarom bedolven onder zijn medespelers bij de 3-0 van FC Groningen van zijn voet, maar de man wiens voorzet eigenlijk makkelijk onderschept had moeten worden door de IJslander. Een afscheidscadeau waar Van Nieff van op leek te beuren. Twee minuten later kreeg hij dankzij een bekeken schuiver van Tom van Weert zelfs nóg een assist achter zijn naam.



Zo'n middag was het in Groningen. De thuisclub maakte er een feestje van, met afzwaaiende spelers en trainers in het middelpunt. En Excelsior deed er werkelijk alles aan om het plezier niet te bederven. Veel om voor te voetballen hebben beide clubs al even niet meer. Het plekje in de middenmoot was gewaarborgd, de tijd van angstig naar onderen of hoopvol naar boven kijken voorbij.



Maar FC Groningen, extra gemotiveerd door het spelen voor eigen publiek, leek er tenminste nog iets van te willen maken. Lekker voetballen, zonder de last van degradatievoetbal. Excelsior, al langer uit de zorgen, lijkt al wekenlang naar het einde te snakken. Van plezier in het voetbal is ogenschijnlijk geen sprake meer.



Het was nog aan de onbedoelde liefdadigheid van voormalig Excelsior-speler Van Weert te danken dat de eindstand (4-0) bij rust niet al op het bord stond. Eerst liepen hij en Ritsu Doan elkaar knullig in de weg nadat Kristinsson een schot van Leandro Bacuna maar half had gekeerd. Even later trad de doelman overtuigender op toen de spits een voorzet van links op goal had gewerkt.



Toen vond Van Weert het wel mooi geweest. Na een flitsende solo van Bacuna was de aanvaller kort voor rust het doeltreffende eindstation, waarna Samir Memisevic met een kopbal nog voor de thee de 2-0 op het scorebord zette. Het Rotterdamse verzet was definitief gebroken, waarna FC Groningen er in de tweede helft een feestje van mocht maken.