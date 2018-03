FC Groningen draagt bij aan vrije val van PEC Zwolle

De openingstreffer viel na ruim een half uur. Ryan Thomas schoot uit een voorzet van Tom van Weert de bal hard langs zijn eigen doelman Diederik Boer. De voorsprong was verdiend. De thuisploeg speelde niet groots maar had wel de beste kansen gehad. Van Weert bood Mimoun Mahi kort voor rust de kans de voorsprong uit te bouwen. De topscorer van de Groningers stiftte de bal over Boer tegen de lat.



PEC-trainer John van 't Schip liet na rust de pas zestienjarige Sepp van den Berg debuteren. Hij verving Erik Bakker. Terell Ondaan kwam voorin Youness Mokhtar aflossen. Er kwamen kansen voor de Zwollenaren. Queensy Menig kopte net naast. Niet veel later schoot Mustafa Saymak tegen Padt aan, waarna Ondaan ook nog miste. Thomas kon zijn fout uit de eerste helft goed maken, maar zijn lob over Padt belandde bovenop de lat. In de slotminuut zorgde de Australiër Ajdin Hrustic voor de 2-0.



FC Groningen staat dertiende, acht punten verwijderd van de zestiende plaats. PEC is de nummer zeven in de eredivisie.