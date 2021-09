FC Groningen flink gehavend naar Ajax, irritatie bij Buijs over arbitrage

GA Eagles sluit drukke week af met uitduel tegen ploeterend AZ: ‘Weer een topploeg’

14:07 Go Ahead Eagles sluit een bomvolle week met drie wedstrijden in acht dagen zondagmiddag af in Alkmaar. Om 14.30 uur is het geplaagde AZ de tegenstander. GA Eagles tankte voetballend vertrouwen met een sterk optreden tegen PSV. Voor trainer Kees van Wonderen zijn er desondanks geen garanties. ,,Ik vergelijk deze wedstrijd met Feyenoord uit, weer een topploeg waartegen wij ons staande moeten zien te houden.’’