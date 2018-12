FC Groningen kan Robben niet overtuigen

VVV en FC Groningen zijn vanmiddag niet verder gekomen dan een 0-0 gelijkspel in de onderlinge wedstrijd. Een terechte uitslag voor een weinig verheffende ontmoeting in stadion De Koel.

Door Dennis van Bergen

Op weg naar een mogelijke comeback van de grote held kan elk beetje helpen, moeten de fans van FC Groningen gedacht hebben. ‘Volg je hart, Arjen’, kopte het spandoek in hun vak in De Koel. Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat Arjen Robben op basis van het uitduel met VVV (0-0) staat te trappelen om zich komend seizoen weer in het groen/wit te hullen.

Dennis van Bergen on Twitter Fans van @fcgroningen doen een oproep in Venlo, gericht aan iemand in München

VVV – FC Groningen was een wedstrijd waarover later vermoedelijk weinig heroïsche verhalen zullen worden verteld door betrokkenen. Voor beide doelen gebeurde amper iets opwindends, het voetbal op het Venlose kunstgras was ondermaats en de winterkou hielp ook al niet mee om de 6.668 enigszins te behagen.

Het is dat de VVV’ers Peniel Mlapa, Peter van Ooijen en Tino-Sven Susic na rust nog iets ondernamen om er een doelpunt uit te persen. Daarmee liet de ploeg van Maurice Steijn in elk geval nog zien dat de intenties voor een winstpartij er wel degelijk maken. Maar om nu te zeggen dat de wedstrijd daarmee enige glans kreeg?

De eerste helft eindigde al met een even terechte als veelzeggende 0-0. FC Groningen begon iets sterker, creëerde wat gevaar via Mimoun Mahi en Ritsu Doan. De beste kansen waren respectievelijk voor Ajdin Hrustic en Django Warmerdam. Zij konden een goed opgezette aanval van Mahi en Doan echter geen vervolg geven. VVV probeerde het aan de andere kant later via een schot van Peter van Ooijen. Ook spits Peniel Mlapa was een keer dichtbij. De onrustige FC Groningen-keeper Sergio Padt redde.

Meest bijzondere moment in de eerste helft was de overtreding van VVV-verdediger Jerold Promes op FC Groningen-smaakmaker Doan. Scheidsrechter Serdar Güzübüyük trok de rode kaart. Dat besluit leek terecht aangezien Promes vol in gleed op het onderbeen van de Japanner. Niettemin herzag Güzübüyük die beslissing later na het zien van de VAR-beelden. Daardoor konden de Limburgers uiteindelijk alsnog met elf man verder.

De gehoopte overwinning leverde de aanwezigheid van Promes echter niet op voor VVV, zo bleek na negentig lange minuten in Venlo.