FC Groningen krijgt Fortuna Sittard op bezoek

AZ na vijftien duels zonder nederlaag vol vertrouwen: ‘Spelen nu met stabili­teit waar we naar zochten’

AZ reist zondag met het nodige vertrouwen af naar Deventer voor de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles in. De ploeg van trainer Pascal Jansen is al vijftien duels op rij ongeslagen: elf zeges en vier gelijke spelen. ,,Ons zelfvertrouwen is enorm gegroeid”, weet Jansen.

11 februari