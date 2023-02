FC Groningen leeft weer na klinkende zege in kelderkraker tegen Excelsior

FC Groningen leeft weer. In de kelderkraker tegen Excelsior hervond de ploeg van Dennis van der Ree, die zijn eerste zege boekte, de aansluiting met de veilige plekken. De nummer zeventien van de eredivisie boekte een klinkende 3-0 zege en duwde concurrent Excelsior in de problemen.

Het kolkte ouderwets in de Euroborg vanmiddag. De degradatieclash met Excelsior werd voor Groningen een feest waar maandenlang naar werd gesnakt. Plotseling doet de laagvlieger weer volop mee in de jacht op lijfsbehoud. De Trots van het Noorden werd wekenlang beschimpt en steeds meer afgeschreven, maar heeft nu nog maar vier punten nodig om boven de degradatiestreep te komen. Daar staat Excelsior momenteel nog als nummer vijftien met twintig punten, maar de Rotterdammers voelen de hete adem van Groningen en ook FC Emmen inmiddels in de nek.

Het leidde logischerwijs tot veel vrolijkheid in de Euroborg, waar het publiek maandenlang nauwelijks werd verwend. Tegen Excelsior boekte Groningen de eerste zege sinds 23 oktober, toen PSV met 4-2 werd verslagen. De thuisploeg kwam vanmiddag na negen minuten op voorsprong via Johan Hove. De Noorse middenvelder rondde een fraaie aanval beheerst af. Het was het eerste serieuze wapenfeit van zijn ploeg.

Volledig scherm Hove schiet de 1-0 binnen. © Pro Shots / Paul Meima

Ook in de fase daarna was het vooral Groningen dat aandrong. Via voormalig Excelsior-speler Elvis Manu kreeg Groningen na een halfuur een opgelegde kans om de score te verdubbelen, maar de aanvaller faalde oog in oog met Stijn van Gassel. De keeper hield de Rotterdammers voor de onderbreking sowieso op de been. Twee keer dook Groningen-topscorer Ricardo Pepi op voor zijn neus, maar Van Gassel hield de schade knap beperkt.

Het bleek echter uitstel van executie voor Excelsior. Groningen was de dominante ploeg en drukte dat na 50 minuten spelen nog maar eens uit in de score. Driemaal was scheepsrecht voor Pepi, die zijn directe tegenstander Serano Seymor simpel uitkapte en met succes de verre hoek zocht. Daarmee tekende de Amerikaan voor zijn negende doelpunt van het seizoen.

Pepi raakte enkele minuten later nog de paal namens Groningen, waar oud-international Jetro Willems na rust zijn debuut maakte als invaller. Na 66 minuten viel de derde treffer alsnog. Liam van Gelderen schoot de bal hard in het dak van het doel. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 3-0.

Excelsior kreeg zelf nauwelijks kansen om tot scoren te komen. Tekenend: de Rotterdammers schoten nul keer tussen de palen. Met een kopkans van Lazaros Lamprou, die naast ging, was Excelsior vlak na rust nog het meest dichtbij een antwoord op het Groningse overwicht. Het zorgde voor code rood bij Excelsior, dat de komende maanden een zware strijd om lijfsbehoud wacht. Bij Groningen keerde de lach juist weer enigszins terug.

