FC Groningen neemt afscheid van directeur Klaver

FC Groningen neemt per direct afscheid van commercieel directeur Robbert Klaver. Hij verschilde met de rest van de clubleiding van mening over het toekomstige beleid op commercieel gebied. ,,Iedereen weet dat wij op dat vlak een stevige uitdaging hebben", zegt algemeen directeur Wouter Gudde. ,,Over de manier waarop we die uitdaging willen aangaan, kwamen we niet op één lijn. De uiteindelijke conclusie is dat het voor beide partijen beter was dat onze wegen zich zouden scheiden."