FC Groningen nog even ver weg voor NAC na ijskoude 1-1

Trainer Stijn Vreven had nog zo gehoopt dat hij de afstand kon terugbrengen tot een punt. Die kansen kreeg het zeker, maar op het einde zal hij tevreden zijn geweeste met de puntendeling. Want FC Groningen liet NAC in de slotfase ontsnappen aan de ergste kou.



Met een drie nieuwe basisspelers (Agyepong, Sporkslede en Mets) probeerde NAC-trainer Stijn Vreven een week na de overrompeling door AZ het elftal wat meer mee stabiliteit mee te geven in de belangrijke wedstrijd tegen FC Groningen. Voor rust lukte dat alvast aardig. NAC koesterde het balbezit en zocht bovenal de controle over de partij.



Bedrogen

Wie had verwacht dat de geplaagde tegenstander FC Groningen fel uit de startblokken zou komen, kwam bedrogen uit. Al was het in de tiende minuut dicht bij een treffer toen Mahi mocht aanleggen nadat hij de bal kon oppikken na een misverstand tussen El Allouchi en Schoofs. De opkomende middenvelder raakte de paal.



Het waren slechts incidentele prikken. NAC kreeg gaandeweg de eerste helft steeds meer en betere kansen. Te Vrede (uit een rebound na een schot van El Allouchi) en de doorgebroken Schoofs wisten van dichtbij echter niet te scoren.



Onschuldige schoten

Ook na de pauze waren de eerste kansen nog voor NAC (Agyepong) voor FC Groningen eindelijk wat energie in de wedstrijd gooide. Het resulteerde aanvankelijk niet meer dan een aantal onschuldige schoten vanuit de tweede lijn. Het bleken echter de voorbodes te zijn van de 1-0. Een voorzet van Warmerdam werd in de 66ste minuut door Marí achter zijn eigen doelman Bertrams gewerkt.



Het was het kantelpunt in de match. FC Groningen kreeg controle over het spel en NAC. Hrustic raakte de paal en NAC leek op een nederlaag af te steven. Tot Te Vrede vanaf rechts eindelijk het doel wist te vinden. Even leek NAC door te drukken, maar vervolgens liet ook de thuisploeg de kans op meer liggen.