FC Groningen - RKC Waalwijk

Trainer Ron Jans uit Zwolle was op tijd bij zijn stervende schoonmoe­der: ‘Ik vergeet dit nooit meer’

11 december FC Twente-trainer Ron Jans stond zaterdag na de zege op Ajax bellend langs de lijn. Het was zijn vrouw, het ging niet goed met zijn schoonmoeder. Ze is inmiddels overleden. „Ik was gelukkig op tijd.”