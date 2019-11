FC Groningen-spits Asoro bezorgt Vitesse derde nederlaag op rij

Een nieuw koningskoppel lijkt geboren bij FC Groningen. Was Kaj Sierhuis vorige week tegen Willem II (2-0 zege) met twee goals nog de grote man, vanavond was Joel Asoro de uitblinker. Dankzij zijn twee treffers in de eerste helft won FC Groningen met 1-2 bij Vitesse, dat voor de derde keer op rij verloor. Eerder gebeurde dit al tegen ADO Den Haag (0-2) en FC Emmen (2-1).

Door Sander de Vries



Een droge knal met links en een gevoelig tikje met de rechtervoet, beide afkomstig van Joel Asoro, zorgden ervoor dat FC Groningen met een heerlijk gevoel het weekeinde inluidde. De 20-jarige Zweedse aanvaller kan voorlopig niet meer stuk in Groningen. Want hoe je het wendt of keert, sinds de entree van Asoro in het basiselftal, vorige week tegen Willem II, loopt het opeens in aanvallend opzicht bij de ploeg van Danny Buijs.

En dat terwijl Asoro, afgelopen zomer gehuurd van Swansea City, kortgeleden vooral zijn minuten bij de beloften maakte. Slechts sporadisch kreeg Asoro speeltijd in het eerste elftal. Tot Charlison Benschop vorige week niet wedstrijdfit genoeg bleek voor een basisplaats. Zodoende mocht Asoro starten tegen Willem II en met zijn diepgang en snelheid bleek hij opvallend complementair aan de fysiek sterke en doelgerichte Sierhuis.

Koeltjes

Dat bleek ook tegen Vitesse. Nu stond Sierhuis aan de basis van de doelpunten, die vervolgens koeltjes werden afgerond door Asoro. Het compacte en goed georganiseerde Groningen gaf voor rust nauwelijks iets weg tegen Vitesse. Slechts Bryan Linssen was met een vlammend schot op de lat dichtbij.

Met het inbrengen van Tim Matavz veranderde dat beeld in de tweede helft. Vrijwel meteen maakte Vitesse de aansluitingstreffer – Linssen scoorde knap – maar in het restant bleek Groningen-doelman Sergio Padt meerdere keren een sta-in-de-weg voor de Arnhemmers, die na de zeperds tegen ADO Den Haag (0-2) en FC Emmen (2-1) hun derde nederlaag op rij leden in de competitie. Tussendoor was er in de KNVB-beker nog wel een 2-0 overwinning op De Graafschap, maar het publiek in Arnhem liet vanavond duidelijk blijken meer te eisen van deze ploeg. Het ‘Schaam je kapot’ klonk in de eerste helft regelmatig vanaf de tribunes, waar ook de Japanse aanwinst Keisuke Honda (33) plaats had genomen met een muts, bril en mondkapje op.

Hij zal in de tweede helft ook hebben gezien dat de 2-2 in de lucht hing, maar Groningen-keeper Sergio Padt was bijna niet te passeren. Datzelfde gold overigens ook voor Remko Pasveer, die op zijn 36ste verjaardag zijn tweehonderdste wedstrijd in de eredivisie keepte. In de blessuretijd, die liefst acht minuten duurde, voorkwam hij na een counter van de Groningers nog de 1-3.

