FC Groningen-uit potentiële bananenschil voor Ajax

Paco van Moorsel heeft aanbieding GA Eagles in beraad

8:36 Als linksbuiten mag hij zich niet altijd senang vallen, Paco van Moorsel schikte zich vrijdag tegen Jong PSV in de rol. Met een keurig optreden had de routinier, die een nieuwe contractaanbieding kreeg van de Deventer clubleiding, zijn aandeel in de 2-1 overwinning.