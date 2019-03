FC Groningen voorbij ADO dankzij eigen doelpunt Immers

Door Yorick Groeneweg



Van degradatiekandidaat tot potentiële deelnemer aan de play-offs voor Europees voetbal. Binnen geen tijd heeft FC Groningen na de winterstop de situatie gekeerd. Geen ploeg in de eredivisie steeg na de hervatting zo veel plekken op de ranglijst: van 15 naar 8.



Vanmiddag kwam de overwinning wat gelukkig tot stand. Uit een hoekschop van Iliass Bel Hassani ging de bal via het lichaam van Lex Immers over de lijn: 1-0. Daarvoor was de thuisploeg al het gevaarlijkst en was vooral spits Kaj Sierhuis dicht bij een doelpunt.



Aan het eind van de eerste helft ontstond een opstootje na een overtreding van ADO-spelmaker Nasser El Khayati op Ludovit Reis. Deyovaisio Zeefuik nam het op voor zijn ploeggenoot, waarna het minutenlang duwen en trekken op het veld was. Scheidsrechter Dennis Higler deed het af met gele kaarten voor El Khayati en Zeefuik.