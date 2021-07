FC Groningen wil Robben behouden: ‘In wat voor functie dan ook’

,,Het was algemeen bekend dat wij heel graag wilden dat Arjen er nog een jaar aan zou vastknopen, maar we hebben óók gezegd dat we iedere beslissing van hem waarderen en respecteren. Wij zijn Arjen vooral heel dankbaar dat hij vorig jaar de stap heeft gezet om zijn comeback te maken bij FC Groningen. Wat die beslissing voor de club heeft betekend, is uniek", zegt Mark-Jan Fledderus, technisch directeur bij FC Groningen.



,,Het laat de ongelooflijke betrokkenheid bij FC Groningen zien en zijn clubliefde. Dat is voor een speler met zijn staat van dienst ongekend. Zijn aanwezigheid en invloed was op en buiten het veld van onschatbare waarde", aldus Fledderus, die aangeeft dat Robben de aanbieding heeft gehad om betrokken te blijven bij FC Groningen.