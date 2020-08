FC Groningen zet alsnog streep door Robben-rentree: ‘Ik wil eerst fitter worden’

Robben zelf is teleurgesteld. ,,Ik wil nog fitter worden, voordat ik aan wedstrijden begin. Ik heb een hele goede trainingsweek gehad, waarbij ik dingen honderd procent heb kunnen doen. Ik sta er echt heel goed voor, maar een wedstrijd spelen is toch totaal iets anders dan trainingen. Na een jaar lang niet gevoetbald te hebben, is het logisch dat je klachten krijgt. Dat hoort bij de inspanningen die je levert. Het lijf reageert op trainingen, je lichaam moet hieraan weer wennen. Dat gaat goed, maar ik vond het nog onvoldoende om in wedstrijdverband in actie te komen. Ik wil zelf ook voor de volle honderd procent het goede gevoel hebben dat ik klaar ben voor wedstrijden. Daarvoor wil ik eerst nog meer groepstrainingen afwerken.”

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus baalt dat er eerder deze week naar buiten kwam dat Robben op het punt stond om wedstrijdminuten te maken. ,,Wij hebben ons laten verleiden in te gaan op de vele vragen over wanneer Arjen in actie zou komen. Wij hebben met de trainer besproken dat hij hierover mogelijk wat kon zeggen, maar dat hadden we niet moeten doen. Dat is een fout geweest, daar balen we van en hebben we van geleerd.”