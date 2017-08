FC Oss begint de competitie met ruime zege op Jong FC Utrecht

Door een 0-3 overwinning op Jong FC Utrecht beleeft FC Oss een goede seizoensstart. FC Oss is degelijk achterin, maar de aanval oogde nog flets.



In de eerste helft gebeurde weinig. Dean van der Sluys schoot een keer hoog over, Fatih Kamaci kreeg een schotkans en ook Erik Quekel kreeg een kansje van dichtbij. De dreiging van FC Oss was in de eerste helft niet groot. Wat wel opviel was dat de Ossenaren weinig weggaven. Dat moet coach Klaas Wels met genoegen hebben aangezien.



FC Oss speelde met Erik Quekel en Fatih Kamaci in de spits. Dat was enigszins verrassend, vanwege de afwezigheid van Joël Thomas. De Fransman en opvolger van Tom Boere viel in de voorbereiding op met een aantal prachtige doelpunten. Wels koos echter voor Erik Quekel, die eerder 3 seizoenen voor FC Oss speelde. In zijn jaren bij FC Oss maakte hij 36 doelpunten.



Quekel bewees in Utrecht dat hij het scoren nog niet verleerd is. Hij maakte zijn reputatie van goaltjesdief waar door vroeg in de tweede helft te scoren. De hoekschop was van Kamaci, Quekel frommelde de bal in twee instanties binnen. Hij vierde zijn doelpunt met de Osse fans, die met zo'n veertig man naar Utrecht waren afgereisd.



Richard van der Venne scoorde tien minuten voor tijd de 0-2. Ook die goal kwam voort uit een hoekschop. Fatih Kamaci bepaalde de eindstand op 0-3. Hij werd onderuitgehaald in het strafschopgebied en schoot daarna zelf van elf meter binnen. De overwinning in Utrecht viel zo ruim uit. FC Oss won dan ook verdiend, maar spectaculair was het allemaal nog niet. In de eerste competitiewedstrijd zal dat niemand deren.



KARAKTERISTIEKEN



Scoreverloop: 57. Quekel, 78. Van der Venne, 86. Kamaci

Scheidsrechter: Gerrets

Toeschouwers: 892

Geel: Van der Meer, Hilterman (Jong FC Utrecht) Fleuren (FC Oss)



Jong FC Utrecht: Marsman; Sinteur, Dumic, Zwartjens, Demon (45. Brinkman); Velanas, Van der Meer, Pattynama (67. Loukili); Van Rooijen (73. Hilterman), Venema, Sow



FC Oss: Mous; Van der Sluys, Fleuren, Stuij van den Herik, Piqué, Janssen; Bakx, Van der Venne, Kaak; Quekel (89. Van Pol), Kamaci



PUNTEN



Mous 6; Van der Sluys 6, Fleuren 6, Stuij van den Herik 6, Piqué 6, Janssen 6; Bakx 6, Van der Venne 6, Kaak 6; Quekel 7, Kamaci 6