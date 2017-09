FC Oss blijft ongeslagen is vooralsnog dé verrassing

Tegen FC Dordrecht was het lang niet altijd goed wat FC Oss liet zien. Voor een deel lag dat aan de spelopvatting van FC Dordrecht. Doordat FC Dordrecht al na 20 minuten met 10 man kwamen te staan (Gustavo Hamer kreeg rood), groef de ploeg zich ver in en hoopte op een snelle counter.



De wedstrijd had heel anders kunnen verlopen. Het was juist FC Dordrecht dat in de beginfase het initiatief nam. De bezoekers kwamen na een kwartier op voorsprong, door een schot van Mahmudov.



Nog geen dertig seconden later zat FC Oss weer volledig in de wedstrijd. Van der Venne was doorgebroken en werd onderuitgehaald op de rand van het strafschopgebied. Het leverde Hamer een rode kaart op. De vrije trap werd vervolgens door Fatih Kamaci binnengeschoten.



Daarna gebeurde er heel lang niets. FC Oss lukte het niet om het spel te maken, terwijl FC Dordrecht niks deed. De thuisploeg behield echter geduld tot de 60e minuut. Toen was daar Richard van der Venne met een wonderschone lob: 2-1.



Fatih Kamaci maakte de klus vervolgens af met een wippertje over de doelman. De eindstand kwam zo op 3-1 te staan. Flitsend is het nog altijd niet bij FC Oss, maar de ploeg heeft de potentie om dé verrassing van de eerste divisie te worden.