FC Oss grijpt koppositie in de Jupiler League

FC Oss heeft veel aan verdedigde kracht gewonnen. Zoveel is duidelijk na de 1-0 overwinning op Volendam. Voor de tweede keer op rij hield FC Oss de nul, want afgelopen maandag hoefde de ploeg ook geen doelpunten te incasseren tegen Jong FC Utrecht.



Dat is een vooral een compliment aan trainer Klaas Wels. Vorig jaar was FC Oss zwak achterin en dat leverde vorig seizoen 95 tegendoelpunten op. Wels bouwde deze zomer aan een nieuwe verdediging, waarbij hij veel aandacht heeft voor het druk zetten en het compact staan. Wels, hij is nog relatief onervaren als hoofdtrainer, heeft zijn tactisch plan in de eerste wedstrijden uitstekend op orde.



Tegen FC Volendam oogde FC Oss degelijk. Aanvoerder Rick Stuij van den Herik haalde in de eerste helft een bal van de lijn, typerend voor zijn uitstekende spel. Ook de andere centrale verdedigers scoorden dikke voldoendes.



Mooiste moment van de wedstrijd kwam van de ingevallen aanvaller Thijs van Pol. Hij speelt dit jaar zijn tweede seizoen als profvoetballer, nadat hij over was gekomen van de amateurs van Gemert. Vorig jaar moest hij nog Tom Boere voor zich dulden, dit seizoen ruikt hij zijn kansen. Hij viel in en nog geen 5 minuten later scoorde hij met het hoofd. De hoge sprong was in de Hoofdklasse al zijn specialiteit. Van Pol scoorde zo zijn eerste doelpunt als profvoetballer. Hij vierde zijn doelpunt als een bokser door de cornervlag te gebruiken als boksbal. In de blessuretijd had Van Pol de stand nog wel op 2-0 moeten zetten, maar hij liet dat na door langs de paal te schieten.

FC Oss kon de voorsprong evenwel vasthouden, door georganiseerd te blijven spelen. Wels moet het met genoegen hebben aangezien.