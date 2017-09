FC Oss houdt punt over aan krankzinnige wedstrijd

FC Oss begon de wedstrijd als trotste koploper van de eerste divisie. Dat zorgde zichtbaar voor veel vertrouwen. Al na 6 minuten scoorde Richard van der Venne de openingstreffer op aangeven van Thijs van Pol, die naast Erik Quekel in de spits stond.



Dat goede begin werd door FC Oss voortgezet. Net als de voorbije weken was het spel van FC Oss in de eerste helft uiterst degelijk. De voorsprong werd uitgebuit door Istvan Bakx, die met een vernietigend schot de 0-2 binnenschoot.



In de rust leek er geen vuiltje aan de lucht voor FC Oss. Tot die tijd had FC Oss weinig te duchten gehad van Telstar. De thuisploeg kwam echter veel feller het veld op na rust. FC Oss kon daar geen grip op krijgen.



Binnen 10 minuten was het drie keer Mohammed Hamdaoui die scoorde voor Telstar. De middenvelder werd door FC Oss te vaak vrij gelaten.

Tien minuten voor tijd herpakte FC Oss zich, en dat was knap. Huseyin Dogan maakte zijn entree en dat bracht meer rust in het spel. Hij schoot een vrije trap op de paal, waarna Fisayo Adarabioyo de 3-3 binnen schoot. In de allerlaatste minuut leek FC Osss nog op voorsprong te komen. Richard van der Venne schoot echter van heel dichtbij op de keeper.