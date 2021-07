FC Transfervrij: deze Nederlanders zijn gratis op te pikken

Het EK zit erop en de voorbereiding van de Nederlandse clubs is al in volle gang . Ook de transfergeruchten gieren in het rond. Er zijn bovendien nog volop Nederlanders gratis op te pikken. We zetten de Nederlandse buitenkansjes op een rijtje in onderstaand elftal.

Piet Velthuizen

Eind februari was Piet Velthuizen ineens weer terug in de eredivisie. Hij stond onder de lat bij de uitwedstrijd van Fortuna Sittard tegen FC Groningen, maar al na 23 minuten moest de voormalig Oranje-doelman zich laten wisselen. Een valse start, al revancheerde hij zich in april uitstekend door de nul te houden tegen ADO Den Haag. Nu is de 34-jarige doelman transfervrij en naarstig op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij trainde al mee bij Go Ahead Eagles, maar een contract verdiende hij niet in Deventer.

Volledig scherm Piet Velthuizen. © Pro Shots / Niels Boersema

Ricardo van Rhijn

De carrière van Ricardo van Rhijn zit niet bepaald in de lift. Niet in een lift die omhoog gaat in elk geval. Hij begon zijn carrière bij Ajax, speelde vervolgens acht interlands voor Oranje, maar na zijn vertrek bij Ajax in 2016 ging het snel bergafwaarts met de inmiddels dertigjarige verdediger. Via Club Brugge, AZ en SC Heerenveen kwam Van Rhijn in 2020 terecht bij FC Emmen. Met die club degradeerde hij vorig seizoen naar de Keuken Kampioen Divisie. Vraag is nu: waar speelt hij volgend seizoen?

Sven van Beek

Na zestien jaar Feyenoord is Sven van Beek voor komend seizoen op zoek naar een nieuwe club. De 26-jarige verdediger speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Willem II, waarmee hij ternauwernood lijfsbehoud bewerkstelligde. Er zou interesse vanuit Italië zijn voor Van Beek, die het afgelopen seizoen zijn zevende eigen goal in de eredivisie maakte. Een record.

Jeffrey Bruma

Keert Jeffrey Bruma na vijf jaar terug in de eredivisie of gaat hij voor een nieuw avontuur in het buitenland? Eerder gaf Bruma al aan zeker open te staan voor een terugkeer naar PSV, dat hem in 2016 voor 11,5 miljoen euro verkocht aan VfL Wolfsburg, maar een nieuwe buitenlandse club leek hem waarschijnlijker. Zo voerde hij al gesprekken met het Franse Montpellier. Na Leicester City, Chelsea, Hamburger SV, VfL Wolfsburg, Schalke 04 en FSV Mainz 05 zou dat zijn zevende buitenlandse club zijn. Of lukt het een eredivisieclub nog om hem op andere gedachten te brengen?

Volledig scherm Jeffrey Bruma als speler van PSV in de Champions League-wedstrijd tegen CSKA Moskou. © ANP

Jetro Willems

Sinds hij in januari 2020 tijdens Newcastle United - Chelsea zwaar geblesseerd raakte aan zijn kruisband speelde Jetro Willems geen enkele wedstrijd meer. Toch verwacht de 22-voudig international gewoon nog op een hoog niveau mee te kunnen. Zo kreeg hij al appjes uit Eindhoven voor een mogelijke terugkeer naar PSV nadat hij na het afgelopen seizoen afscheid nam van Eintracht Frankfurt.

Patrick van Aanholt

Patrick van Aanholt kreeg op het afgelopen EK de voorkeur boven Owen Wijndal van bondscoach Frank de Boer en daarmee had de dertigjarige vleugelverdediger direct dé kans om zich in de kijker te spelen. Na 4,5 jaar vertrok hij deze zomer namelijk bij Crystal Palace, dat hem in januari 2017 voor 10,5 miljoen euro overnam van Sunderland. In Nederland speelde Van Aanholt eerder voor Vitesse in de eredivisie. Galatasaray, tegenstander van PSV in de voorronde van de Champions League, zou de Nederlander graag in willen lijven.

Deroy Duarte

Hij doorliep de gehele jeugdopleiding van Sparta Rotterdam, maar de 22-jarige Deroy Duarte loopt deze zomer toch gratis de deur van Het Kasteel uit. ,,Ik wil graag een stap maken. In Nederland of ergens anders. Ik denk dat dit het goede moment is", zei Duarte eerder al in deze krant. Hoewel hij droomt van Chelsea lijkt een tussenstap naar de subtop van de eredivisie een logische en wat meer realistische vervolgstap in de carrière van het talent.

Volledig scherm Deroy Duarte. © Pro Shots / Mischa Keemink

Nasser El Khayati

Nasser El Khayati kwam in februari vanuit Qatar terug naar ADO Den Haag om te proberen zijn voormalige club in de eredivisie te houden. Dat mislukte en vooralsnog heeft hij ook geen nieuw contract getekend bij de noodlijdende club uit Den Haag. In het afgelopen jaar kwam hij tot twee goals in elf wedstrijden, al zullen veel clubs toch ook de cijfers van het seizoen 2018/19 in gedachten houden. Toen maakte El Khayati liefst zeventien goals in 33 wedstrijden en leverde hij ook nog eens twaalf assists af. Cijfers die menig eredivisieclub wel kan gebruiken.

Thomas Bruns

Hij kwam het afgelopen seizoen nog tot 21 wedstrijden bij Vitesse, maar een nieuw contract kwam er niet voor Thomas Bruns in Arnhem. Na Heracles Almelo, Vitesse, FC Groningen, PEC Zwolle en VVV-Venlo kan Bruns dus een zesde eredivisieploeg aan zijn loopbaan toevoegen. Of kiest Bruns voor het eerst in zijn loopbaan voor een avontuur buiten de landsgrenzen?

Michiel Kramer

Met 53 goals in 181 eredivisieduels weet Michiel Kramer hoe het is om goals te maken. Het afgelopen seizoen bij ADO Den Haag was Kramer goed voor zes goals in 29 eredivisiewedstrijden, maar degradatie naar de Keuken Kampioen Divisie kon de spits niet voorkomen. Gaat hij met ADO mee naar het tweede voetbalniveau of is er een eredivisieclub die Kramer kan gebruiken?

Volledig scherm Michiel Kramer. © Pro Shots / Ron Jonker

Luciano Narsingh

In De Kuip kon Luciano Narsingh zijn stempel niet drukken, maar het afgelopen halve seizoen bij FC Twente liet de negentienvoudig Oranje-international zo nu en dan toch weer zien waarom hij in januari 2017 de overstap van PSV naar de Premier League (Swansea City) maakte. De dertigjarige aanvaller heeft niet meer de snelheid van zijn tijd bij SC Heerenveen en PSV, maar zijn transfervrije status lijkt toch een mooie kans voor menig eredivisieclub. Bij FC Twente was hij het afgelopen half jaar goed voor zes assists en één goal in zeventien wedstrijden.

Wissels:

Maar er zijn natuurlijk nog veel meer Nederlanders met een transfervrije status die op zoek zijn naar een nieuwe club. Zo zijn ook de contracten van Clint Leemans (PEC Zwolle), Danny Bakker (ADO Den Haag), Mounir El Allouchi (NAC Breda), Jesper Drost (PEC Zwolle), Anco Jansen (NAC Breda), Joey Pelupessy (Sheffield Wednesday), Lorenzo Ebecilio (Júbilo Iwata), Sylla Sow (RKC Waalwijk), Thomas Verheydt (Almere City FC), Jan-Arie van der Heijden (Willem II), Paul Gladon (FC Emmen), Rajiv van La Parra (Würzburger Kickers) en Erik Falkenburg (Roda JC) allemaal afgelopen.

Volledig scherm FC Transfervrij © AD