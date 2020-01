FC Twente-aanwinst Lang na remise bij PSV: ‘Gevoel dat hier wat te halen viel’

,,In de kleedkamer was er net zelfs een soort van teleurstelling dat we niet hadden gewonnen.” Twente trof PSV op een moment dat de Eindhovenaren in een enorme vormcrisis verkeren. Eerder dit seizoen verspeelde PSV in eigen stadion alleen punten tegen Ajax (1-1) en AZ (0-4).



Lang was eerder dit seizoen als speler van Ajax drie keer trefzeker tegen FC Twente. ,,Van die doelpunten heb ik geen spijt”, zei hij zondag lachend. ,,Ik hoop dat ik ook voor Twente nog eens drie keer scoor in één wedstrijd. Daar ga ik in ieder geval mijn best voor doen.”