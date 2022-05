FC Twente bij driepunter tegen FC Groningen mogelijk zeker van vierde plaats

PEC Zwolle benadert degradatie­kra­ker als normale wedstrijd: ‘Moeten al lange tijd alleen maar winnen’

Het doek kan woensdag in de uitwedstrijd bij Sparta (20.00 uur) vallen voor PEC Zwolle. Verliest PEC, dan degradeert de club naar de eerste divisie. Voor trainer Dick Schreuder is er niet veel anders dan de eerdere wedstrijden. ,,We moeten winnen, maar dat was al zo.”

10 mei