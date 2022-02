FC Twente en Go Ahead Eagles in evenwicht na spannende slotfase

FC Twente heeft op de valreep een punt uit het vuur gesleept tegen Go Ahead Eagles. De Enschedeërs stonden met 2-0 achter maar knokten zich naar 2-2 en hadden in de blessuretijd zelfs nog de beste kansen om de volle buit te pakken.

Go Ahead Eagles begon redelijk aan de wedstrijd, maar moest het initiatief toch al gauw laten aan de nummer vijf van de eredivisie. Twente maakte het spel, maar tot kansen leidde dat niet. Sterker nog, op slag van rust kwam Go Ahead Eagles, iets tegen de verhouding in, op 0-1 door een doelpunt van de Zweed Isac Lidberg. Na rust moest FC Twente uit een ander vaatje tappen, maar het omgekeerde gebeurde: het was juist Go Ahead Eagles dat uit de rebound van een door Lars Unnerstall gekeerd schot de 2-0 maakte.

Go Ahead ging tot de 72e minuut riant aan de leiding in de Grolsch Veste, maar daarna ging het dus alsnog mis voor de ploeg van coach Kees van Wonderen. De aansluitingstreffer kwam op naam van Joris Kramer, die de bal onfortuinlijk in zijn eigen doel werkte. In de resterende 20 minuten drong FC Twente aan en het slotoffensief werd beloond met een doelpunt van invaller Joshua Brenet, die de bal voor leek te willen geven. Zijn inzet verdween echter in het doel, wat voor grote ontlading zorgde.

Go Ahead zag door de late treffer van Brenet de eerste zege van het kalenderjaar in rook opgaan, maar mocht in de hectische slotfase nog van geluk spreken dat het niet ook nog de 3-2 te verwerken kreeg.

