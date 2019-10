FC Twente en Heracles krijgen evenveel te zeggen over gezamenlijke jeugdopleiding

Zeker is al dat Ted van Leeuwen, de technisch directeur van FC Twente en Tim Gilissen, de technisch manager van Heracles, de directie gaan vormen van de academie. Onder hen komt een hoofd jeugdopleiding. De clubs hebben al sinds 2003 een gezamenlijke jeugdopleiding, maar de afgelopen jaren is de samenwerking verwaterd. De strijdbijl is nu begraven, het is tijd voor verandering, vinden Van Leeuwen en Gilissen, die niets hebben met de problemen uit het verleden.

„De jeugdopleiding moet in het teken komen te staan van het ontwikkelen van regionaal talent”, zegt Gilissen. En om de concurrentie uit de rest van het land en het buitenland het hoofd te bieden, kun je dat beter samen doen, dan alleen. Van Leeuwen: „De academie heeft de spelers straks meer te bieden. Een uitstroom naar twee eredivisieclubs in plaats van een. De kans dat te bereiken is groter wanneer er op basis van gelijkwaardigheid samengewerkt wordt.”

Praktische zaken

De twee clubs zijn het afgelopen jaar pas constructief met elkaar in gesprek gegaan over de gezamenlijke opleiding. De intentie is er, nu worden de plannen verder uitgewerkt. Gilissen: „Daarin wordt toegewerkt naar de definitieve samenwerkingsovereenkomst, waarin onder meer praktische zaken, overlegstructuur en de begroting worden opgenomen.”

