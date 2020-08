FC Twente in opbouw wint van Go Ahead Eagles

FC Twente is in de voorbereiding nog altijd ongeslagen. Het vierde oefenduel van de aanloop - thuis tegen Go Ahead Eagles - leverde een 2-0 zege op voor de selectie in opbouw.

Resultaten in de voorbereiding zeggen niet zo veel, maar als er - zoals in het geval van FC Twente - op alle fronten een renovatie heeft plaatsgevonden is het wel prettig dat dat er zonder stress gebouwd kan worden. Het houdt de aanhang rustig en het geeft de spelers vertrouwen.

Dat FC Twente en Go Ahead Eagles in een andere fase van de voorbereiding zitten was te zien aan de opstellingen van beide teams. De Enschedese ploeg zit nog middenin de aanloop, waardoor er van een vaste formatie nog geen sprake is. Op dit moment krijgt iedereen bijna nog evenveel speeltijd van trainer Ron Jans.

Andere belangen

Voor Go Ahead begint de competitie over een week en dus stuurde trainer Kees van Wonderen zijn beoogde basisformatie het veld in. Ziehier het logische verschil in de benadering van het duel van de twee teams. Voor de ploeg uit Deventer was het duel in de Grolsch Veste de laatste test.



Bij FC Twente ontbraken de licht geblesseerden Joël Drommel en Lazaros Lamprou. De nieuwe spits Alexander Jeremeff ontbrak net als tegen Feyenoord ook in de selectie. Jeremejeff heeft de trainer al wel hervat, maar is nog niet geheel wedstrijdfit. Opvallend was verder dat bij FC Twente de jeugdige Mees Hilgers vanaf de aftrap speelde en dat de thuisploeg met een zogenaamde dubbele 6 begon: Wout Brama en Godfried Roemeratoe.

Kansen over en weer

De eerste kans was al binnen een minuut voor Go Ahead, dat ook in het restant van de eerste helft een paar keer gevaarlijk was in de omschakeling. Aan de andere was Twente dreigend via schoten van Brama en Vaclac Cerny.

Het hoogtepunt van de eerste helft was de treffer in de 38ste minuut van Jesse Bosch, die na goed voorbereidend werk van Daan Rots, de bal verwoestend in het doel joeg: 1-0. De ontlading bij Bosch, die in de voorbije weken nog op zoek was naar het goede gevoel, was duidelijk zichtbaar.

Vele wissels

Na een uur spelen kwamen zoals gebruikelijk de vele wissels en begon er voor Twente eigenlijk een andere wedstrijd tegen dezelfde tegenstander. In de laatste twintig minuten stonden er bij de Tukkers tien andere spelers op het veld ten opzichte van de aftrap. Lange tijd gebeurde er niets, tot Thijs van Leeuwen vijf minuten voor tijd de paal raakte. De rebound was voor de Rijssense junior Simon Seppenwoolde, die daarmee zijn eerste treffer in het eerste elftal van Twente maakte: 2-0.

FC Twente - Go Ahead Eagles 2-0 (1-0)

38. Bosch 1-0, 85. Seppenwoolde 2-0

Toeschouwers: 3650

Opstelling Twente: De Lange; Markelo (59.Dennen), Hilgers (59. Pleguezuelo), Schenk (70.Staring), Smal (59. Oosterwolde); Brama (59. Aburjania), Roemeratoe (46.Zerrouki) Bosch (59.Selahi); Cerny (70. Seppenwoolde), Rots (46. Van Leeuwen), Menig (70. Rots)