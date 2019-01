FC Twente kan drietal eerste divisieclubs evenaren

Guus Til: Drie keer is scheeps­recht toch?

22 januari Guus Til kon zijn geluk niet op nadat hij zich met AZ opnieuw geplaatst had voor de halve finale van de KNVB-beker. Na twee verloren finales hoopt de aanvoerder van de Alkmaarders dit seizoen eindelijk eens met de beker in zijn handen te kunnen staan. ,,Laten we hopen dat we dit jaar de beker wel pakken, drie keer is scheepsrecht toch?’’