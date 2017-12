FC Twente kan zege geen vervolg geven tegen Vitesse

Het betekende voor FC Twente het vierde punt in deze week na de overwinning op NAC Breda. Vitesse zit in een moeilijke periode en won maar één keer in de laatste zeven duels.



Het gelijkspel was een terechte afspiegeling van een matige wedstrijd, al was het begin nog veelbelovend. Na dertien minuten kwam FC Twente al op voorsprong. En hoe. De pass van Oussama Assaidi was al fraai, maar de actie voorafgaand aan het doelpunt van Fredrik Jensen nog veel mooier. Met een sublieme actie, achter het standbeen, zette hij zichzelf vrij voor het doel en schoof vervolgens beheerst binnen.



Maar zo hoogstaand als de 1-0 was, zo amateuristisch viel de 1-1. Het verdedigen bij de ingooi van Vitesse was van een bedenkelijk niveau, Jos Hooiveld kopte onder de bal door en meerdere verdedigers verloren persoonlijke duels, waarna de bal voor de compleet ongedekte Mason Mount voor de voeten viel. FC Twente kreeg even later wel een goede kans om weer op voorsprong te komen, maar Peet Bijen kopte in de handen van doelman Remko Pasveer.



Wankelen

Waar het in de eerste helft nog bij FC Twente piepte en kraakte, waren de rollen na de rust een tijdland omgedraaid. Vitesse wankelde bij drie hoekschoppen op rij, maar mocht Pasveer dankbaar zijn dat het niet omviel. Zo kon de doelman nog net voorkomen dat een corner in de kruising belandde en redde hij bij een bekeken kopbal van Thomas Lam.



Tot uitgespeelde kansen kwamen beide ploegen niet. Vitesse begon met Luc Castaignos in de spits. Trainer Fraser probeerde in de slotfase vergeefs om met Tim Matavz als extra aanvaller alsnog een zege af te dwingen. Beide ploegen wisten in de tweede helft geen echte kans te creëren.



Net als de rest van het duel, was ook de slotfase van een matig niveau. Spannend werd het niet meer, waardoor FC Twente in de strijd tegen degradatie een punt pakte tegen Vitesse. Daarmee liepen de Enschedeërs tegelijk een punt uit op concurrent NAC Breda. Vitesse liet een punt liggen in de strijd om een plek in de subtop.