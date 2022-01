FC Twente klopt SC Heerenveen dankzij ongekende blunder en makkelijk gegeven penalty

Twee minuten voor tijd viel de beslissing door een gemakkelijk gegeven penalty. Pol van Boekel oordeelde dat Milan van Ewijk niet de bal maar de man speelde en legde de bal op de stip. De VAR greep niet in en Ricky van Wolfswinkel gooide de boel op slot: 2-0, tevens de eindstand. Smet op die zege van FC Twente was het uitvallen van Robin Pröpper, de captain moest zich in de eerste helft laten vervangen.

Bij eerdere kansen voor Dimitrios Limnios en Virgil Misidjan was FC Twente wat onzorgvuldig in de afwerking. Van Wolfswinkel had de pech dat zijn inzet na een mooie aanval goed door Mous werd gepareerd. Aan de andere kant stuitte Filip Stevanovic binnen een minuut twee keer op keeper Lars Unnerstall. Een schot van Siem de Jong ging via de knie van een verdediger over.