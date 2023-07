FC Twente-legende Theo Pahlplatz (76) overleden

Pahlplatz maakt in de eindjaren 60 en 70 deel uit van het grote FC Twente, dat onder leiding van trainer Kees Rijvers furore maakte in binnen- en buitenland. De linkerspits kwam in 1966 over van Quick’20. In 1975 haalde hij met FC Twente de UEFA Cup-finale tegen Borussia Mönchengladbach. Twee jaar later won Pahlpatz met FC Twente de KNVB-beker. Dat was de eerste prijs van de club in de historie. Pahlplatz bleef in zijn loopbaan FC Twente altijd trouw, ondanks verregaande interesse van Anderlecht, een Europese topclub in die jaren.