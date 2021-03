FC Twente legt Duitse doelman Unnerstall voor vier jaar vast

Unnerstall staat nu nog onder contract bij PSV, waar hij na de komst van Yvon Mvogo tweede keus is. Hij keepte dit seizoen pas vier duels, waarvan drie in de KNVB-beker. Vorig seizoen keepte Unnerstall nog 18 wedstrijden. De 1,98 meter lange keeper is na dit seizoen transfervrij en Twente haalt hem dus gratis op uit Eindhoven.



Unnerstall komt uit Ibbenburen, niet ver van de grens met Nederland. Hij speelde in de opleiding van Schalke 04 en via Fortuna Düsseldorf kwam hij in 2017 bij VVV terecht. Een jaar later werd hij opgehaald door PSV. Onlangs blonk hij nog uit in het bekerduel tegen Volendam.



FC Twente hoopt vanmiddag tot een akkoord te komen met de speler die graag terug wil naar de regio waar hij vandaan komt. Het gaat om een meerjarig contract. Mochten beide partijen eruit komen dan heeft FC Twente in een vroegtijdig stadium al geanticipeerd op het vertrek van Drommel, die de club zeker gaat verlaten na dit seizoen. ,,Ik had na de gesprekken met Jan Streuer en Ron Jans snel een goed gevoel bij FC Twente. De club is ambitieus, net als ik. Ik kom uit de buurt en ken FC Twente vrij goed", zegt Unnerstall op de clubsite van Twente. ,,Met Schalke 04 hebben we hier gespeeld en dan zie je wat voor mooie club dit is met haar supporters en de sfeer in het stadion. Hopelijk is dat volgend seizoen weer terug.”